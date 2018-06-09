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<a href="http://33live.ru/novosti/09-06-2018-na-trasse-moskva-piter-bolee-30-mashin-zastryali-bez-benzina.html" target="_blank">На трассе Москва-Питер более 30 машин застряли без бензина</a> - Несколько десятков водителей на открывшемся на днях участке трассы М11 в районе Великого Новгорода попали в транспортную ловушку. Несмотря на утверждения Автодора, оказалось, что автоматические заправки на трассе не работают.