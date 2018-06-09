Полузащитник сборной Аргентины Мануэль Лансини получил на тренировке тяжелую травму, которая помешает ему сыграть на чемпионате мира. Аргентинцы произвели замену в окончательной заявке.

Полузащитник сборной Аргентины Мануэль Лансини получил на тренировке тяжелую травму, которая помешает ему сыграть на чемпионате мира. Аргентинцы произвели замену в окончательной заявке.Ожидалось, что вместо Лансини в сборную будет вызван футболист "Зенита" Леандро Паредес, входивший в ближайший резерв южноамериканской сборной. Однако главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли направил приглашение 32-летнему полузащитнику "Ривер Плейта" Энцо Пересу.Энцо Перес выступает за сборную Аргентины с 2009 года. На его счету 23 матча в составе национальной команды, в которых он забил 1 мяч. Перес участвовал в чемпионате мира 2014 и стал его серебряным призером.