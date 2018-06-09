Пьяными мечтами украинского политика назвали в Севастополе
заявления Порошенко о том, что город вернется в состав Украины. Лидеру
Незалежной напомнили, что база Черноморского флота всегда была русским
форпостом.
Пьяными мечтами украинского политика назвали в Севастополе
заявления Порошенко о том, что город вернется в состав Украины. Лидеру
Незалежной напомнили, что база Черноморского флота всегда была русским
форпостом.
Петр Порошенко не может справиться с проблемами внутри своей
страны. И ему не остается ничего другого, как переключать внимание украинцев на
соседние успешно развивающиеся страны и регионы, заявили в правительстве Крыма.
"Это такая пьяная мечта украинского политика.
Севастополь и Крым были, есть и будут территорией России. И других флагов,
кроме российского, здесь никогда не появится. Украинскому руководству пора
перестать упиваться абстрактными мечтами и сказками и начать наводить порядок в
своей стране", – сказал в интервью RT вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский.
Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева назвала заявления
украинского лидера утопическими. "Это решение жителей наших регионов —
стать гражданами Российской Федерации. Свой флаг мы уже подняли и никакой
другой поднимать больше не будем. Мы все помним, что Крым вошел в состав
Российской империи в 1783 году, и Севастополь был основан именно Российской
империей, это имперский город, южный форпост", приводит слова Тимофеевой
РИА ФАН.
Петр Порошенко далек от Севастополя как ментально и духовно,
так и физически. "Украинське мисто" – это некая заноза в языке
украинского лидера. Он ее никак не может вынуть и демонстрирует к месту и не к
месту", – заявил депутат Госдумы от города Дмитрий Белик. Парламентарий
подчеркнул, что Севастополь никогда не был украинским по духу и украинского
будущего у города нет.
А спикер законодательного собрания Севастополя Екатерина
Алтабаева поставила Порошенко диагноз: желания президента Украины – это измышления
больного сознания, уверена она. "Севастополь, даже когда был в составе
Украины, был городом русским по составу населения, по доминированию языка, по
своим традициям и обычаям", – цитирует Алтабаеву РИА Новости.
Напомним, Порошенко поздравил севастопольцев с Днем города.
При этом президент выразил надежду, что над Севастополем однажды будет поднят
украинский флаг. Крымчане сразу же предложили украинскому лидеру приехать в
город и прогуляться по улицам Севастополя с украинским флагом в руках.