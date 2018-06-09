Пьяными мечтами украинского политика назвали в Севастополе заявления Порошенко о том, что город вернется в состав Украины. Лидеру Незалежной напомнили, что база Черноморского флота всегда была русским форпостом.

Пьяными мечтами украинского политика назвали в Севастополезаявления Порошенко о том, что город вернется в состав Украины. ЛидеруНезалежной напомнили, что база Черноморского флота всегда была русскимфорпостом.Петр Порошенко не может справиться с проблемами внутри своейстраны. И ему не остается ничего другого, как переключать внимание украинцев насоседние успешно развивающиеся страны и регионы, заявили в правительстве Крыма."Это такая пьяная мечта украинского политика.Севастополь и Крым были, есть и будут территорией России. И других флагов,кроме российского, здесь никогда не появится. Украинскому руководству пораперестать упиваться абстрактными мечтами и сказками и начать наводить порядок всвоей стране", – сказал в интервью RT вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский.Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева назвала заявленияукраинского лидера утопическими. "Это решение жителей наших регионов —стать гражданами Российской Федерации. Свой флаг мы уже подняли и никакойдругой поднимать больше не будем. Мы все помним, что Крым вошел в составРоссийской империи в 1783 году, и Севастополь был основан именно Российскойимперией, это имперский город, южный форпост", приводит слова ТимофеевойРИА ФАН.Петр Порошенко далек от Севастополя как ментально и духовно,так и физически. "Украинське мисто" – это некая заноза в языкеукраинского лидера. Он ее никак не может вынуть и демонстрирует к месту и не кместу", – заявил депутат Госдумы от города Дмитрий Белик. Парламентарийподчеркнул, что Севастополь никогда не был украинским по духу и украинскогобудущего у города нет.А спикер законодательного собрания Севастополя ЕкатеринаАлтабаева поставила Порошенко диагноз: желания президента Украины – это измышлениябольного сознания, уверена она. "Севастополь, даже когда был в составеУкраины, был городом русским по составу населения, по доминированию языка, посвоим традициям и обычаям", – цитирует Алтабаеву РИА Новости.Напомним, Порошенко поздравил севастопольцев с Днем города.При этом президент выразил надежду, что над Севастополем однажды будет поднятукраинский флаг. Крымчане сразу же предложили украинскому лидеру приехать вгород и прогуляться по улицам Севастополя с украинским флагом в руках.