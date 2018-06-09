Президент РФ Владимир Путин поддержал идею монгольских партнеров, предложивших свою территорию для строительства нефте- и газопроводов из России в Китай.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею монгольских партнеров, предложивших свою территорию для строительства нефте- и газопроводов из России в Китай.Как передает "Интерфакс", об этом глава государства заявил в ходе трехсторонней встречи с главами КНР и Монголии в китайском городе Циндао.При этом он подчеркнул, что необходимо тщательно проработать технико-экономическое обоснование и отработать трансграничные экологические программы, направленные на сохранение уникальной флоры и фауны, а также на развитие охраняемых природных территорий.На встрече в Циндао Путин, Си Цзиньпин и Халтмаагийн Баттулга договорились, что следующая трехсторонняя встреча пройдет в Киргизии в июне 2019 года в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества.