В Самаре остановленный для проверки документов владелец иномарки пошел на нарушение закона и сбил двоих инспекторов ДПС на глазах их коллег. Момент наезда попал в объектив камеры регистратора.

В Самаре остановленный для проверки документов владелец иномарки пошел на нарушение закона и сбил двоих инспекторов ДПС на глазах их коллег. Момент наезда попал в объектив камеры регистратора.Инцидент, как свидетельствует запись, произошел около 09:20 в минувшую пятницу, 8 июня, на углу Красноармейской и Галактионовской улиц. Стражи порядка остановили легковушку, но до предъявления документов дело не дошло — водитель неожиданно сорвался с места, несколько метров протащив стоявших рядом с автомобилем полицейских.На кадрах видно, что пострадавшие самостоятельно поднялись на ноги, в то время как их коллеги бросились в служебный автомобиль, чтобы вызвать подкрепление. На этом запись обрывается, так что остается неизвестным, удалось ли инспекторам нагнать нарушителя. На сайте регионального управления МВД информация о происшествии отсутствует.