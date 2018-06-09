Самая сексуальная ведущая Мексики пожертвовала своей пятой точкой ради успеха национальной сборной на ЧМ-2018. Она разрешила пнуть свою счастливую попку.

Самая сексуальная ведущая Мексики пожертвовала своей пятойточкой ради успеха национальной сборной на ЧМ-2018. Она разрешила пнуть свою"счастливую попку".Янет Гарсия восхищает мексиканских зрителей (особенномужскую часть аудитории) провокационными выходками. На сей раз ведущая прогнозапогоды, которую ранее объявили самой сексуальной в мире, удивила зрителей предложениемпнуть ее "счастливую попку" на удачу.Потрудиться на пользу сборной согласились известныйспортивный комментатор Перро Бермудес и телеведущий Хорхе "Бурро" ванРанкин. Жертва, на которую пошла Янет ради футбола, принесла ей еще большуюпопулярность: в соцсетях за "счастливой попой" и другими частями телаведущей внимательно следят 6 миллионов подписчиков, передает The Sun.