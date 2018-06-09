Самая сексуальная ведущая Мексики пожертвовала своей пятой
точкой ради успеха национальной сборной на ЧМ-2018. Она разрешила пнуть свою
счастливую попку.
Самая сексуальная ведущая Мексики пожертвовала своей пятой
точкой ради успеха национальной сборной на ЧМ-2018. Она разрешила пнуть свою
"счастливую попку".
Янет Гарсия восхищает мексиканских зрителей (особенно
мужскую часть аудитории) провокационными выходками. На сей раз ведущая прогноза
погоды, которую ранее объявили самой сексуальной в мире, удивила зрителей предложением
пнуть ее "счастливую попку" на удачу.
Потрудиться на пользу сборной согласились известный
спортивный комментатор Перро Бермудес и телеведущий Хорхе "Бурро" ван
Ранкин. Жертва, на которую пошла Янет ради футбола, принесла ей еще большую
популярность: в соцсетях за "счастливой попой" и другими частями тела
ведущей внимательно следят 6 миллионов подписчиков, передает The Sun.