В настоящее время сервисами электронной регистрации пользуется уже 46% клиентов Сбербанка.

Стало известно, что Сбербанк планирует сократить срок электронной регистрации недвижимости до одного дня по всей России к концу 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа."В Московской области этот сервис работает по длительности рекордное время, он занимает один день, в Москве – три дня. Но у нас стоит цель до конца года сделать возможность регистрации в течение дня по всей стране. И дальше на этом не останавливаемся. Надеюсь, что совместными усилиями доведем регистрацию до часов, а потом может быть и до минут", — заявил Герман Оскарович.В настоящее время сервисами электронной регистрации пользуется уже 46% клиентов Сбербанка.