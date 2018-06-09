Четыре самолета-заправщика KC-135 военно-воздушных сил Соединенных Штатов прилетели на Украину. 3 июня они приземлились в аэропорту города Львова. С 4 по 16 июня танкеры будут принимать участие в тренировочных полетах. Основная задача учение – обеспечение безопасности в Восточной Европе и укрепление взаимопонимания между союзниками и партнерами Штатов.

Четыре самолета-заправщика KC-135 военно-воздушных сил Соединенных Штатов прилетели на Украину. 3 июня они приземлились в аэропорту города Львова. С 4 по 16 июня танкеры будут принимать участие в тренировочных полетах, сообщает официальный сайт 100-го заправочного крыла ВВС США. Основная задача учений, по словам американских военных, – обеспечение безопасности в Восточной Европе и укрепление взаимопонимания между союзниками и партнерами Штатов.КС-135 Stratotanker – основной американский самолет-заправщик. Всего на вооружении США стоит несколько сотен этих машин: 153 у ВВС, 171 у Национальной гвардии и еще 72 в резерве. Стоимость каждого KC-135 оценивается в 39 миллионов долларов. На борт летающий танкер может взять до 90 тонн топлива.