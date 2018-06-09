Австралийские защитники природы получили неприятный урок от дикой природы и эволюции. Усилия по сохранению северной сумчатой куницы пошли прахом из-за того, что всего за 13 поколений комфортного для массового размножения существования животные утратили страх перед хищниками.

Территории дикой природы всё больше страдают от людей. К сожалению, развитие человеческой цивилизации приводит к упадку многих популяций животных, и слишком часто ставит их на грань исчезновения. Тем не менее некоторым видам удаётся приспособиться и самостоятельно справиться с притеснением, как недавно "вернувшейся" из небытия сумчатой мыши. Для спасения других выделяются огромные средства и порой целые острова.Но если поселение на изолированной территории оказалось успешным для тасманийских дьяволов, то северной сумчатой кунице повезло куда меньше. Выяснилось это в самый последний момент, когда животных попытались вернуть в естественный ареал. Но обо всём по порядку.Примерно 80 лет назад в Австралии нашествие ядовитых жаб-аг серьёзно подкосило состояние популяции северных сумчатых куниц, которые активно их поедали и закономерно травились. В 2003 году природоохранные организации в борьбе за выживание вида собрали 64 особи и поселили их на островах Астелл и Побассу у северного побережья Австралии, где не было угрожающих виду хищников. В итоге за несколько лет их численность достигла тысячи особей. Среди прочего была разработана целая программа по отучению куниц от поедания ядовитых жаб.Но в 2016 году, и, соответственно, через 13 поколений, когда 29 животных попытались вернуть в родные места, они стали лёгкой добычей для динго. Эти существа в былые времена не были большой угрозой для куниц. Но уже через 21 неделю дикие собаки переловили всех выпущенных на волю куниц.Обескураженные учёные стали искать причину своего сокрушительного поражения. За дело взялись Крис Джолли (Chris Jolly) и Бен Филлипс (Ben Phillips) из Университета Мельбурна, а также их коллега Джонатан Уэбб (Jonathan Webb) из Технологического университета Сиднея.Исследователи провели простой эксперимент для сравнения поведения куниц с острова Астелл и особей, которые не покидали родных мест. Они изготовили три коробки, внутрь которых поместили мучных червей – любимое лакомство испытуемых животных. При этом в двух коробках также были размещены ошейники с шерстью динго и кошек. Чтобы добыть червей, куницы могли просунуть в коробку только голову.В статье, опубликованной в издании Biology Letters, авторы работы сообщают, что дикие животные вели себя осторожно, внимательно обнюхивали коробки с запахами хищников и съели гораздо меньше червей, чем их "подготовленные к возвращению на родину" собратья. А вот побывавших в "тепличных" условиях особей возможное присутствие хищников совершенно не волновало.Когда биологи провели аналогичные тесты с потомством участвовавших в эксперименте куниц, закономерность была точно такой же. При этом признаки опасного для жизни безразличия наблюдались у жителей обоих островов. А это значит, что подобное поведение уже прочно закрепилось на генетическом уровне. Другими словами, перед учёными предстал случай быстрой эволюции вида всего за 13 поколений в новых экологических условиях.Каждый такой факт ценится в научном мире на вес золота и многие специалисты ещё недавно с уверенностью сказали бы, что потеря боязни перед хищниками должна была бы проявляться только через сотни или даже тысячи лет эволюции. Однако природа внесла свои коррективы, к сожалению, опасные для куниц.Как бы там ни было, но теперь биологам придется придумать, что делать с непугаными куницами дальше. Этим они сейчас и занимаются. Кстати, в некоторых программах по спасению исчезающих видов практикуется присутствие некоторого количества хищников на охраняемой территории во избежание подобных инцидентов.Напомним также, что проект "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) и ранее публиковал материалы, рассказывающие о случаях удивительно быстрой эволюции и даже видообразования, например, у сверчков, морских змей и вьюрков.