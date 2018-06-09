Суд арестовал четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах совладельцев группы Сумма. Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в конце марта по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей.

Тверской суд Москвы арестовал четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых. В пресс-службе суда не стали уточнять РИА Новости марки машин и другие детали.Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в Москве в конце марта. Следствие подозревает их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах. Также был арестован Артур Максидов (гендиректор компании "Интекс", входящей в группу "Сумма"). Он подозревается в хищении почти 669 миллионов рублей.По версии следствия, обвиняемые похитили около 2,5 миллиардов рублей из бюджетных средств. Установить местонахождение денег пока не удалось. Часть денег, скорее всего, была выведена на счета офшорных компаний за рубеж.Магомедовы виновными себя не признают. Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. По данным журнала Forbes, вместе с братом он входит в один из богатейших семейных кланов России.