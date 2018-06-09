Президент США Дональд Трамп покинул саммит Большой семерки в канадском Квебеке, не дожидаясь окончания мероприятия.

Президент США Дональд Трамп покинул саммит "Большой семерки" в канадском Квебеке, не дожидаясь окончания мероприятия.Как передает РИА Новости, миллиардер покинул G7 после совместного рабочего завтрака руководителей стран, в ходе которого обсуждались вопросы гендерного равенства, провел пресс-конференцию для журналистов и поспешил на самолет, чтобы направиться в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня.Как отмечает ТАСС, на пресс-конференции Трамп заявил мировой общественности о том, что заканчивается срок действия Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли и если оно не будет перезаключено, это будет "очень плохо для Канады, и это будет очень плохо для Мексики". А вот для США, по мнению главы Белого дома, это будет весьма неплохо."Интерфакс" сообщает, что Трамп рассказал журналистам о том, что лидеры G7 обсудили угрозу неконтролируемой миграции и способы урегулирования этой проблемы, придя к выводу, что необходимо сделать так, чтобы люди оставались в своих странах, чья экономика бы процветала.