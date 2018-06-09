Заместитель главы комитета российской Госдумы по СНГ Константин Затулин считает, что разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко вряд ли положит начало мирному диалогу, так как прежде с украинским лидером не удавалось достигнуть договоренностей.

Заместитель главы комитета российской Госдумы по СНГ Константин Затулин считает, что разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко вряд ли положит начало мирному диалогу, так как прежде с украинским лидером не удавалось достигнуть договоренностей.Как отмечает РИА Новости, 9 июня Путин и Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минских договоренностей. Президенты двух стран договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.Так же Путин и Порошенко признали необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.Константин Затулин полагает, что Путин стремится не допустить возобновления военных действия на юго-востоке Украины, поэтому и поддерживает контакт с Порошенко, который "этого не достоин". "Президент Украины обязан думать о людях, а он, во всяком случае, до сих пор, демонстрировал, что думает о чем угодно, только не о них", — подчеркнул политик.