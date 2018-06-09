На западе Москвы задержан подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки.

На западе Москвы задержан подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки, передает ТАСС.По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, в результате совместной работы следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска задержан мужчина 1975 года рождения. Он ранее был судим за совершение ряда особо тяжких преступления.В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства и мотивы нападения.Как сообщалось ранее, 8 июня днем, возвращаясь после прогулки, 11-летняя девочка зашла в подъезд одного из жилых домов по 4-у Очаковскому проезду, за ней зашел незнакомый мужчина. Злоумышленник напал на ребенка, ранив девочку ножом.Известно, что никаких конфликтов между ними не было перед нападением. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".