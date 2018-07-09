Чемпионат мира по футболу – это не только грандиозное
спортивное событие. Еще это литры алкоголя, выпитого в пабах во время просмотра
матчей.
Чемпионат мира по футболу – это не только грандиозное
спортивное событие. Еще это литры алкоголя, выпитого в пабах во время просмотра
матчей.
Психиатр-нарколог, заместитель главврача по медицинской части клиники Маршака Дмитрий Мовчан рассказал Dni.Ru о том, что такое пивной алкоголизм, почему во время ЧМ наркологи не сидят без работы и сколько пенного напитка можно выпить без вреда для здоровья.
Нет ничего удивительного в том, что именно спортивные соревнования прочно связаны в нашем сознании с веселой
компанией друзей, которые собрались вместе в каком-нибудь баре и болеют "за
наших" за кружкой пива. Но мало кто вспоминает, что спорт и алкоголь – вещи несовместимые.
Футбол – родом из Англии, где давно и очень
хорошо развита культура пития и просмотра матчей в пабах. Англичане вообще
весьма пьющая нация. Как рядовой гражданин Дмитрий Мовчан не видит ничего страшного в тандеме
футбола и пива. Как врач-нарколог по просьбе редакции он выделил некоторые моменты, которые приводят к
алкоголизации населения во время футбольных спортивных мероприятий. По его словам, в этот
период число
пациентов наркологических клиник, а также вызовов наркологов на дом, существенно увеличивается.
Все пьют – и я тоже!
Люди, которые склонны к зависимости или находятся в длительной ремиссии
после того, как избавились от вредной привычки, могут начать употреблять
регулярно или "сорваться" в период ЧМ. Тут и накал страстей, и массовая
истерия, помноженная на народное единение. Согласитесь, сложно оставаться в стороне, когда Россия
выходит в 1/4 финала. Когда за сборную искренне болеют, а затем повсеместно
отмечают победу. Невозможно заказать себе в пабе яблочный сок, когда все кругом
пьют пиво. С пива и начинается эта всеобщая алкоголизация. Случается и так, что
самостоятельно из пивного запоя (позже подключаются и другие горячительные
напитки) человек выйти не в
состоянии, только с помощью медикаментов.
Пиво – напиток не опасный
Многие вообще не считают пиво алкоголем. Мол, другое дело –
водка, коньяк, виски. На самом деле оно как раз опасно тем, что к нему относятся легкомысленно. Между тем пивной алкоголизм – распространенное явление. Через
какое-то время организм человека становится толерантным к пиву, в ход идут крепкие
спиртные напитки. Уговорить пройти курс лечения от пивного алкоголизма очень
непросто – его не считают проблемой. Более того, официального диагноза –
пивной алкоголизм – нет. Однако это прямой путь к пьянству! К тому же пива
можно выпить много, а приличные объемы дурно влияют на потенцию, интеллект и
настроение – зависимый начинает хуже соображать, появляются лень и апатия.
Пиво активно рекламируют
Желание купить баночку освежающего пенного напитка подогревает и реклама,
которая регулярно и весьма навязчиво транслируется во время матчей. Что нам показывают?
Запотевшие стаканы, в которых маняще искрится на солнце хмель и солод. Мы также
слышим, как холодное пиво наливают в бокал. Включаются мощные ассоциативные
механизмы. Сложно удержаться. Алкогольные компании,
понимая, что реклама алкоголя запрещена законом, напирают на то, что пиво,
которое нам демонстрируют, – безалкогольное. Но потребитель этого не осознает, у
него при виде таких вкусных картинок срабатывает рефлекс: пиво – это эйфория. А
какая эйфория от безалкогольного пива? В контексте чемпионата оно также связано
с кайфом от просмотра матчей, с
радостью от победы.
Немного пива – можно
Дозволительной порцией пива, которую можно употреблять без
вреда для организма и угрозы получить зависимость, – это 2 бокала 0,33 не чаще
одного-двух раз в неделю.