Чемпионат мира по футболу – это не только грандиозное спортивное событие. Еще это литры алкоголя, выпитого в пабах во время просмотра матчей.

Чемпионат мира по футболу – это не только грандиозноеспортивное событие. Еще это литры алкоголя, выпитого в пабах во время просмотраматчей.Психиатр-нарколог, заместитель главврача по медицинской части клиники Маршака Дмитрий Мовчан рассказал Dni.Ru о том, что такое пивной алкоголизм, почему во время ЧМ наркологи не сидят без работы и сколько пенного напитка можно выпить без вреда для здоровья.Нет ничего удивительного в том, что именно спортивные соревнования прочно связаны в нашем сознании с веселойкомпанией друзей, которые собрались вместе в каком-нибудь баре и болеют "занаших" за кружкой пива. Но мало кто вспоминает, что спорт и алкоголь – вещи несовместимые.Футбол – родом из Англии, где давно и оченьхорошо развита культура пития и просмотра матчей в пабах. Англичане вообщевесьма пьющая нация. Как рядовой гражданин Дмитрий Мовчан не видит ничего страшного в тандемефутбола и пива. Как врач-нарколог по просьбе редакции он выделил некоторые моменты, которые приводят калкоголизации населения во время футбольных спортивных мероприятий. По его словам, в этотпериод числопациентов наркологических клиник, а также вызовов наркологов на дом, существенно увеличивается.Все пьют – и я тоже!Люди, которые склонны к зависимости или находятся в длительной ремиссиипосле того, как избавились от вредной привычки, могут начать употреблятьрегулярно или "сорваться" в период ЧМ. Тут и накал страстей, и массоваяистерия, помноженная на народное единение. Согласитесь, сложно оставаться в стороне, когда Россиявыходит в 1/4 финала. Когда за сборную искренне болеют, а затем повсеместноотмечают победу. Невозможно заказать себе в пабе яблочный сок, когда все кругомпьют пиво. С пива и начинается эта всеобщая алкоголизация. Случается и так, чтосамостоятельно из пивного запоя (позже подключаются и другие горячительныенапитки) человек выйти не всостоянии, только с помощью медикаментов.Пиво – напиток не опасныйМногие вообще не считают пиво алкоголем. Мол, другое дело –водка, коньяк, виски. На самом деле оно как раз опасно тем, что к нему относятся легкомысленно. Между тем пивной алкоголизм – распространенное явление. Черезкакое-то время организм человека становится толерантным к пиву, в ход идут крепкиеспиртные напитки. Уговорить пройти курс лечения от пивного алкоголизма оченьнепросто – его не считают проблемой. Более того, официального диагноза –пивной алкоголизм – нет. Однако это прямой путь к пьянству! К тому же пиваможно выпить много, а приличные объемы дурно влияют на потенцию, интеллект инастроение – зависимый начинает хуже соображать, появляются лень и апатия.Пиво активно рекламируютЖелание купить баночку освежающего пенного напитка подогревает и реклама,которая регулярно и весьма навязчиво транслируется во время матчей. Что нам показывают?Запотевшие стаканы, в которых маняще искрится на солнце хмель и солод. Мы такжеслышим, как холодное пиво наливают в бокал. Включаются мощные ассоциативныемеханизмы. Сложно удержаться. Алкогольные компании,понимая, что реклама алкоголя запрещена законом, напирают на то, что пиво,которое нам демонстрируют, – безалкогольное. Но потребитель этого не осознает, унего при виде таких вкусных картинок срабатывает рефлекс: пиво – это эйфория. Акакая эйфория от безалкогольного пива? В контексте чемпионата оно также связанос кайфом от просмотра матчей, срадостью от победы.Немного пива – можноДозволительной порцией пива, которую можно употреблять безвреда для организма и угрозы получить зависимость, – это 2 бокала 0,33 не чащеодного-двух раз в неделю.