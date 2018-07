Нападающий казанского Рубина и сборной Ирана Сердар Азмун попал в ДТП. 23-летний футболист отделался небольшим повреждением подбородка. В аварии, которая произошла в Иране, пострадали десять легковых автомобилей и грузовик.

Сердар Азмун отказался от госпитализации. После медицинской помощи он уехал с места событий, сообщает "Спорт-экспресс".Ранее иранский форвард заявил, что решил завершить карьеру в национальной команде. Сборная Ирана на чемпионате мира по футболу в России не смогла выйти из группы и покинула турнир.