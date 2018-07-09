Австралийский миллионер Энтони Дулин продал свой особняк, на территории которого позже обнаружили неразработанные золотые жилы.

Бизнесмен приобрел дом три года назад за 1,35 миллиона долларов (около 65 миллионов рублей). Во время одной из прогулок он наткнулся на несколько шахт, однако изучать их содержимое он не стал, пишет Mirror.Позже под давлением матери мужчина продал имение. Новые же хозяева сообщили СМИ, что внутри шахт – неразработанные золотые жилы. О реакции бывшего владельца особняка на эти новости не сообщается.