Подозреваемый в преступлении задержан

Подозреваемый в преступлении задержанВ канаве на окраине Шарьи местные жители обнаружили тело убитой женщины.Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, подозреваемый в преступлении задержан. Правоохранители предполагают, что на убийство решился её муж. По предварительным данным, он напал на супругу с ножом в ночь с 29 на 30 июня.Чтобы скрыть следы, мужчина вывез тело из дома и выбросил в канаву с водой на окраине поселка. Сейчас он находится под стражей.