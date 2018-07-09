Олег Павлецов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора
Олег Павлецов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора
Олег Павлецов, выдвинутый партией «Гражданская инициатива», подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора Владимирской области, сообщает со ссылкой на избирком региона.
Сообщается, что Олег Павлецов стал шестым претендентом на пост губернатора. Ранее документы подали глава региона Светлана Орлова
, журналист Максим Шевченко, выдвинутый КПРФ, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов, представитель ЛДПР Владимир Сипягин и выдвиженец партии «Народ против коррупции» Александр Леонтьев.
Напомним, что выборы губернатора Владимирской области состоятся 9 сентября, процедура подачи документов в избирком завершается 10 июля.
В 1991 году президент России Борис Ельцин на должность главы региона назначил Юрия Власова. После развала Советского Союза жители Владимирской области будут в четвертый раз голосовать за губернатора на прямых выборах.