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<a href="http://33live.ru/novosti/09-07-2018-oleg-pavlecov-stal-shestym-kandidatom-na-post-glavy-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Олег Павлецов стал шестым кандидатом на пост главы Владимирской области</a> - Олег Павлецов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора