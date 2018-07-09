× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/09-07-2018-podogretyj-audi-q8-budet-dizelnym-a-ne-gibridnym.html" target="_blank">Подогретый Audi Q8 будет дизельным, а не гибридным</a> - Компания Audi не решилась экспериментировать в сложном жанре подогретых кроссоверов и в случае со своей флагманской новинкой пошла проторенным путем. Кроссовер с индексом SQ8 получит вполне традиционный восьмицилиндровый мотор – но работающий на тяжелом топливе.