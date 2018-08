В Великобритании в отставку ушел Дэвид Дэвис, министр по делам Brexit. Он заявил, что правительство Терезы Мэй недостаточно делает для того, чтобы Соединенное Королевство вышло из Европейского союза. Теперь британская оппозиция призывает, чтобы и сама Мэй оставила свой пост.

В Великобритании в отставку ушел Дэвид Дэвис, министр по делам Brexit. Он заявил, что правительство Терезы Мэй недостаточно делает для того, чтобы Соединенное Королевство вышло из Европейского союза. Теперь британская оппозиция призывает, чтобы и сама Мэй оставила свой пост.Правительство Терезы Мэй понесло чувствительную потерю: с кабинетом попрощался Дэвид Дэвис, министр по делам Brexit. Письмо о том, что подает в отставку, Дэвис опубликовал открыто. Он прямо заявил: Мэй затягивает вопрос с выходом Королевства из Евросоюза, а он не желает иметь с такой политикой ничего общего."Как вы знаете, за последний год или около того значительное число раз складывались ситуации, в которых я выражал несогласие с линией правительства, — пояснил Дэвид Дэвис. — Я считал, что на меня распространяется коллективная ответственность, поскольку моей задачей было искать эффективные компромиссы. Я полагал, что еще возможно выполнить мандат референдума и исполнить заявленное обязательство: покинуть таможенный союз и единый рынок. Я боюсь, что избранная правительством тактика делает вероятность этого все менее вероятной".Сразу после ухода Дэвис дал несколько интервью по телефону, словно пытаясь сгладить эффект от этого письма. Сказал, что все равно считает Мэй достойной поста премьера. Но его уже никто не слушает.Злорадные комментарии с содержанием: правительство Великобритании в хаосе — одно за другим публикуют региональные правительства, сперва Шотландии, а потом и Уэльса. Главный праздник — в стане оппозиции. Лидер лейбористов Джереми Корбин прямо пишет, уход Дэвиса — это приговор всему кабинету тори."То, что Дэвид Дэвис подает в отставку в такое важное время, показывает, что у Терезы Мэй не осталось власти и что она неспособна реализовать Brexit. Ее правительство в хаосе. И если она продолжит цепляться (за власть), будет ясно, что ей важнее удержать свой пост, чем служить народу своей страны", — подчеркнул Джереми Корбин.David Davis resigning at such a crucial time shows @Theresa_May has no authority left and is incapable of delivering Brexit.With her Government in chaos, if she clings on, it's clear she's more interested in hanging on for her own sake than serving the people of our country.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 8 июля 2018 г.Не отстают и теневые министры партии лейбористов, те уже начали раздавать интервью, о том, как бы они осуществляли реформы. Претензии к Мэй сводятся в общем к одному и тому же: она слишком долго пыталась угодить как сторонникам, так и противникам Brexit. В процессе — запуталась, а в итоге ей не верят ни в самой Британии, ни в странах ЕС."Такое бывает нечасто: она заявляет, что подпишет договор, но требует, чтобы от нее не требовали ему следовать, потому что в любой момент она может развернуться и сказать, что не желает связывать себя этим договором. В международной политике так себя не ведут", — подчеркивает теневой министр международной торговли Барри Гарденер."Она не выполнила наши требования. Нам нужен всеобъемлющий таможенный союз, нам нужна единая рыночная сделка с общими учреждениями и общие правила. То, что придумала она — это притворство", — характеризует действия британского премьера теневой министр по делам Brexit Кейр Стармер.Британская пресса вовсю обсуждает, каковы шансы Терезы Мэй лишиться премьерского кресла. Наблюдатели полагают, что сама Мэй будет сопротивляться до последнего."Мэй будет бороться, будет стараться, будет вести переговоры с ЕС. Никакого изменения курса во внешней политике она, скорее всего, не проведет, она сохранит эту консервативную-консервативную политику, теряя доверие в обществе, но сохраняя доверие финансовых элит. Она будет держаться ровно столько, сколько хватит терпения в рамках баланса сил в парламенте, поскольку, как только станет понятно, что консерваторы сильно проигрывают из-за Терезы Мэй — они постараются ее убрать", — считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов."И пока все идет именно к этому. Депутаты консерваторы, которые обычно поддерживают Мэй из соображений партийной солидарности, сегодня наоборот пытаются от нее дистанцироваться", — продолжает эксперт.- Вы доверяете Терезе Мэй?"Ей надо поменять политику", — депутат Палаты общин Великобритании от консервативной партии Маркус Фиш.- Вы доверяете Терезе Мэй?"Поскольку она ведет неверную политику…" — продолжает Фиш.- Вы доверяете Терезе Мэй?"Всему кабинету нужно обдумать, правильная ли это политика", — продолжает депутат.- Как депутат-консерватор, вы доверяете премьер-министру и лидеру своей партии?"Ее политика никуда не годится", — признает Фиш.Видимо, стремясь поправить свое положение, Мэй почти мгновенно нашла замену Дэвису: Доминик Рааб в ее правительстве, и до того — в кабинете Кэмерона, заведовал вопросами судов, права и гражданских свобод. Вероятно, премьер надеется, что у нового министра достаточно знаний, чтобы на должном уровне торговаться с Брюсселем по Brexit.