Футбол в семье старшего лейтенанта внутренней службы Александра Голева занимает особенное место...

Футбол в семье инструктора группы по работе с личным составом ОМВД России по району Марьино г. Москвы старшего лейтенанта внутренней службы Александра Голева занимает особенное место.С детства Александр любил играть в футбол вместе со своими друзьями. Сейчас в свободное от службы время он выходит на футбольное поле, чтобы поиграть со своими детьми: сыном Ильёй и дочерьми Владиславой и Александрой.На протяжении чемпионата мира Александр со своей женой Викторией и детьми болели за сборную России. Несмотря на то, что наша сборная не продолжит участие в чемпионате, у сына Александра – Ильи появился фаворит. Мальчик с восторгом говорит, что хочет стать таким же профессиональным игроком, как футболист нашей сборной Артем Дзюба.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18