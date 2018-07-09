Дональд Трамп на своей странице в Twitter перечислил провокации, проведенные Ираном отношении американских военных кораблей. При этом он указал, что в 2018 году подобные провокации не совершались ни разу.

Дональд Трамп на своей странице в Twitter перечислил провокации, проведенные Ираном отношении американских военных кораблей. При этом он указал, что в 2018 году подобные провокации не совершались ни разу.В 2015 году было проведено 22 провокации, в 2016 – 36, в 2017 – 4, сообщил Трамп со ссылкой на ВМС США.Iranian Harassment of U.S. Warships:2015: 222016: 362017: 142018: 0Source: @USNavy— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2018 г.Одна из провокаций 2017 года произошла 23 августа. Четыре катера иранского КСИР ("Стражей исламской революции") подошли к американскому кораблю USS Nitze на расстояние менее 275 метров. ЧП произошло в районе Ормузского пролива, напоминает ТАСС. В итоге американский эсминец изменил курс.