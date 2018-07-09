Боевые украинские водолазы готовят атаку на Крым. Цель – устроить на территории республики диверсии, а в перспективе – даже вернуть ее в лоно Незалежной. Возможен ли такой сценарий на практике или все это очередные мечты о потерянном полуострове?

Боевые украинские водолазы готовят атаку на Крым. Цель – устроитьна территории республики диверсии, а в перспективе – даже вернуть ее в лоно Незалежной.Возможен ли такой сценарий на практике или все это очередные мечты о потерянномполуострове?Бойцы морского спецназа Украины провели в Черном море масштабныеучения. Они прошли в условиях повышенной секретности и на них отрабатывался важныйфрагмент силовой операции по освобождению Крыма.Фото и видео учений морские котики зачем-то выложили в Сеть и,посмотревшие их эксперты, утверждают, что сценарий наступления такой: перед внезапнымударом ВСУ на суше, заранее появившиеся из-под воды диверсионные группыпопытаются в тылу российских войск вывести из строя важнейшие элементыинфраструктуры Крыма и парализовать деятельность наших военно-морских баз.Есть, правда, небольшая проблема: дело в том, что у Украины нет ниодной подводной лодки. Каким образом водолазы попадут к берегам Крыма, или онисобираются подплыть туда на прогулочномкатере? Боевым пловцам не на чем добраться к месту планируемых диверсий и тут,казалось бы, тема внезапной атаки с моря должна быть закрыта.Но нет, выпускник факультета разведки Киевского высшегообщевойскового командного училища, полковник запаса Юрий Серветник уверен, что всложившейся сегодня на Черном море ситуации для высадки подводных пловцов нароссийское побережье вполне можно обойтись и без подводных лодок.Вот мнение этого эксперта, которое публикует издание"Свободная пресса": "В Крым группу боевых пловцов можно доставитьдаже на лодке. При волнах до двух баллов лодку трудно будет обнаружить дажеРЛС. Кроме того, можно доставить группу лодкой, а уже в непосредственнойблизости к берегу подойти в подводном положении. Используя индивидуальныеподводные аппараты".Возможно, украинский военный и прав, но как-то с трудом веритсяв то, что море у берегов Крыма контролируется исключительно средствами радиообнаружения.Наверняка, российские военные осуществляют и круглосуточный визуальный контрольморской границы.Из открытых источников можно узнать, что задачи охраныграницы Черноморский флот выполняет силами нескольких катеров, на которыхустановлены гидроакустические станцииобнаружения подводных диверсионных сил и средств, телеуправляемые подводныеаппараты "Фалкон", способные работать на глубинах до 300 метров.На борту сторожевых катеров типа "Грачонок" есть ипоисково-обследовательский комплекс "Кальмар", который позволяет осматриватьдно на глубинах до 200 метров при скорости хода до восьми узлов. В случае обнаружения вражеских боевыхпловцов, уничтожить их гидравлическими ударами от взрывов снарядовдистанционно управляемого противодиверсионного гранатометного комплекса 98У илиручного гранатомета "Непрядва", не составит большого труда.Аналогичные катера охраняли и масштабное строительство Крымскогомоста. Кстати, во время его возведения то и дело в Сети появлялись новости оботрядах боевых украинских дельфинов, которые должны были взрывать строящиеся опоры.Ничего подобного, как мы знаем, не произошло.Обычное рядовое событие Киев подает как что-то из ряда вонвыходящее, так прокомментировал подводные учения политолог и публицист АрменГаспарян."Несмотря на громогласные заявления про дельфинов и водолазов, все большеукраинских военных (правда, ушедших в отставку) говорят, что возвращение Крымаименно военным путем это – утопия", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.Мы уже слышали про дельфинов и водолазов, на очереди –боевые киты. В крайнем случае, боевая скумбрия.Тем не менее, угрозы военного идиверсионного направлений в отношении Крыма все-таки существуют. Это призналсегодня, 9 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Насовещании в Севастополе он заявил, что важнейшие объекты в Крыму недостаточнозащищены от террористов.Проблема, по словам Патрушева, кроется в нехватке денег на аппаратно-программныекомплексы "Безопасный город". Пока они не запущены, эффективность принимаемыхмер по обеспечению безопасности мест массового пребывания людей, находится нанизком уровне.