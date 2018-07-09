Боевые украинские водолазы готовят атаку на Крым. Цель – устроить
на территории республики диверсии, а в перспективе – даже вернуть ее в лоно Незалежной.
Возможен ли такой сценарий на практике или все это очередные мечты о потерянном
полуострове?
Боевые украинские водолазы готовят атаку на Крым. Цель – устроить
на территории республики диверсии, а в перспективе – даже вернуть ее в лоно Незалежной.
Возможен ли такой сценарий на практике или все это очередные мечты о потерянном
полуострове?
Бойцы морского спецназа Украины провели в Черном море масштабные
учения. Они прошли в условиях повышенной секретности и на них отрабатывался важный
фрагмент силовой операции по освобождению Крыма.
Фото и видео учений морские котики зачем-то выложили в Сеть и,
посмотревшие их эксперты, утверждают, что сценарий наступления такой: перед внезапным
ударом ВСУ на суше, заранее появившиеся из-под воды диверсионные группы
попытаются в тылу российских войск вывести из строя важнейшие элементы
инфраструктуры Крыма и парализовать деятельность наших военно-морских баз.
Есть, правда, небольшая проблема: дело в том, что у Украины нет ни
одной подводной лодки. Каким образом водолазы попадут к берегам Крыма, или они
собираются подплыть туда на прогулочном
катере? Боевым пловцам не на чем добраться к месту планируемых диверсий и тут,
казалось бы, тема внезапной атаки с моря должна быть закрыта.
Но нет, выпускник факультета разведки Киевского высшего
общевойскового командного училища, полковник запаса Юрий Серветник уверен, что в
сложившейся сегодня на Черном море ситуации для высадки подводных пловцов на
российское побережье вполне можно обойтись и без подводных лодок.
Вот мнение этого эксперта, которое публикует издание
"Свободная пресса": "В Крым группу боевых пловцов можно доставить
даже на лодке. При волнах до двух баллов лодку трудно будет обнаружить даже
РЛС. Кроме того, можно доставить группу лодкой, а уже в непосредственной
близости к берегу подойти в подводном положении. Используя индивидуальные
подводные аппараты".
Возможно, украинский военный и прав, но как-то с трудом верится
в то, что море у берегов Крыма контролируется исключительно средствами радиообнаружения.
Наверняка, российские военные осуществляют и круглосуточный визуальный контроль
морской границы.
Из открытых источников можно узнать, что задачи охраны
границы Черноморский флот выполняет силами нескольких катеров, на которых
установлены гидроакустические станции
обнаружения подводных диверсионных сил и средств, телеуправляемые подводные
аппараты "Фалкон", способные работать на глубинах до 300 метров.
На борту сторожевых катеров типа "Грачонок" есть и
поисково-обследовательский комплекс "Кальмар", который позволяет осматривать
дно на глубинах до 200 метров при скорости хода до восьми узлов. В случае обнаружения вражеских боевых
пловцов, уничтожить их гидравлическими ударами от взрывов снарядов
дистанционно управляемого противодиверсионного гранатометного комплекса 98У или
ручного гранатомета "Непрядва", не составит большого труда.
Аналогичные катера охраняли и масштабное строительство Крымского
моста. Кстати, во время его возведения то и дело в Сети появлялись новости об
отрядах боевых украинских дельфинов, которые должны были взрывать строящиеся опоры.
Ничего подобного, как мы знаем, не произошло.
Обычное рядовое событие Киев подает как что-то из ряда вон
выходящее, так прокомментировал подводные учения политолог и публицист Армен
Гаспарян.
"Несмотря на громогласные заявления про дельфинов и водолазов, все больше
украинских военных (правда, ушедших в отставку) говорят, что возвращение Крыма
именно военным путем это – утопия", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.
Мы уже слышали про дельфинов и водолазов, на очереди –
боевые киты. В крайнем случае, боевая скумбрия.
Тем не менее, угрозы военного и
диверсионного направлений в отношении Крыма все-таки существуют. Это признал
сегодня, 9 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На
совещании в Севастополе он заявил, что важнейшие объекты в Крыму недостаточно
защищены от террористов.
Проблема, по словам Патрушева, кроется в нехватке денег на аппаратно-программные
комплексы "Безопасный город". Пока они не запущены, эффективность принимаемых
мер по обеспечению безопасности мест массового пребывания людей, находится на
низком уровне.