Приемный сын заслуженной артистки Евдокии Германовой Николай
Ерохин ищет отца. Долгожданная встреча с родственником оказалась нерадостной.
Приемный сын заслуженной артистки Евдокии Германовой Николай
Ерохин ищет отца. Долгожданная встреча с родственником оказалась нерадостной.
Николай был предан дважды: первый раз родные мама и папа бросили
его младенцем, а впоследствии от него отказалась приемная родительница Евдокия Германова.
Артистка вернула его в детский дом, заявив, что ребенок опасен. Когда мальчик
вырос, он рассказал журналистам, что много лет назад, живя в доме Германовой, подвергался жестоким наказаниям.
"Она пришла пораньше с работы, а я любил, как и все дети,
поиграть в войнушку, и изуродовал ей подушку какую-то там подарочную на кухне. Ну
и в ответ она решила сделать мне также, ну она меня ткнула два или три раза в
ногу. Ножом. Раны были не глубокие. Она потом мазала их, когда отругала. Они
зажили со временем. Остались шрамы", – вспоминал Николай истязание приемной
матери.
В студии программы "На самом деле" Первого канала юноша
встретил свою биологическую мать Наталью Ерохину. Женщина попыталась оправдать себя,
сославшись на обстоятельства – ее без средств к существованию бросил муж. ДНК-исследование
показало, что Николай действительно сын Натальи. Юноша не смог простить
родительницу.
Встреча Ерохина с предполагаемым отцом Зиейиддином Халисовым
произошла на съемочной площадке той же передачи, но уже позднее. Когда мужчина
зашел в студию, в зале повисла тишина. Никто не ожидал, что первая за всю жизнь
встреча отца и сына будет такой холодной. Мужчина не уверен в своем родстве с
юношей.
Халисов рассказал, что около 20 лет назад он уехал из Москвы на
похороны к матери в Киргизию и был там арестован на восемь месяцев. Вернувшись, не смог найти жену и троих детей. Предполагаемый отец заявил, что не знал о четвертой беременности
жены.
Наталью Ерохину возмутил рассказ бывшего мужа. Она вбежала на
съемочную площадку и принялась колотить Зиейиддина кулаками. По словам
разъяренной женщины, Халисов выставил ее и детей из дома в Киргизии, дав денег только на билет до Москвы. Мужчина не был ни хорошим отцом, ни хорошим мужем: он
бил ее и детей. Она сообщала супругу о четвертой беременности.
Ведущий Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-экспертизы. Отцовство
Зиейиддина Халисова подтверждено. "После передачи будем разговаривать, как папа
с сыном", – сухо произнес мужчина. Хладнокровие Халисова шокировало ведущего.