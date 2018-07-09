Знаменитый спортсмен пытается как можно быстрее избавиться от роскошной четырехкомнатной квартиры, в которой проживал с бывшей женой Ольгой Бузовой. Обстановку в нем с любовью создавала телеведущая, однако после развода ей от совместного имущества ничего не досталось.

Знаменитый спортсмен пытается как можно быстрее избавиться от роскошной четырехкомнатной квартиры,в которой проживал с бывшей женой Ольгой Бузовой. Обстановку в нем с любовьюсоздавала телеведущая, однако после развода ей от совместного имущества ничегоне досталось.Шикарная недвижимость расположена неподалекуот метро "Тропарево". Жильебыло выставлено на продажу еще в декабре 2017 года. Тарасов просил за него 70миллионов, но желающих пока так и не нашлось.Теперь, когда "Локомотив" отказался продлевать со спортсменом контракт,да еще и накануне родов супруги Ольги Костенко, Дмитрий пошел на снижение стоимостидо 65-ти миллионов рублей, передает StarHit.ru. Покупателю достанется квартира с дизайнерским ремонтом в пастельныхтонах, дорогой техникой и мебелью от европейских брендов. Спальня оснащена санузломи гардеробной, а кухня совмещена с гостиной.Ранее апартаментами Дмитрия Тарасова заинтересовался футболист"Локомотива" Ренат Янбаев. Но окончательного решения в пользу приобретенияквартиры от него так и не последовало. Сам экс-супруг Бузовой снижение цены набывшее семейное гнездышко, как и увольнение, не комментирует.Поговаривают о том, что Тарасов может перейти в "Ростов". За "Локомотив" он выступал с 2010 года. Как писали Dni.Ru,вместе с командой он выигрывал чемпионат России и дважды побеждал в Кубкестраны.