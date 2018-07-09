Российские звезды не расстроены вылетом нашей сборной с ЧМ-2018. Они отмечают, что футболисты и так показали настоящее чудо.

Российские звезды не расстроены вылетом нашей сборной сЧМ-2018. Они отмечают, что футболисты и так показали настоящее чудо.Если в России что-то действительно захотят сделать, тополучается очень хорошо. Так комментирует организацию чемпионата мира музыкантАндрей Макаревич."Что касается нашей сборной: я не расстроился, потомучто они вообще показали чудеса. Я бы хотел, чтобы атмосфера праздника, радостиот принятия гостей осталась у нас в городах, потому что, елки-палки, почему этодолжно происходить раз в несколько лет? Давайте вообще жить радостнее и веселее",– сказал музыант.Поэт Владимир Вишневский, восхищаясь уровнем организациимундиаля, предлагает россиянам сохранить эту атмосферу "насовсем"."Я обещал перед чемпионатом, надеялся отменить хотя бывременно свои стихи "когда бы мы попали в створ ворот, совсем иначе жил бынаш народ" и так далее. Сейчас я не читаю их всерьез, а просто цитирую какпройденное – но от концовки не отказываюсь", – отметил поэт. По словам Вишневского,создана атмосфера дружелюбия, которая вызывает у тех, кто остается в России,вопрос: может быть, так нам продолжить жить?Россия показала себя одной из самых приветливых стран в мире,уверен спецпредставитель президента России по международному культурномусотрудничеству Михаил Швыдкой. Он такжесчитает – если после футбольного чемпионата мира у россиян останется хоть малаятолика той доброжелательности, улыбчивости, приветливости, которая была разлитапо нашим городам, это будет большое достижение.Журналист Владимир Познер не ожидал от сборной России такихрезультатов. Он надеется на то, что теперь футбол вновь станет популярной игрой."Что появится гораздо больше клубов, гораздо большебудут гонять мяч, чем раньше. Что постепенно этот вид спорта вернется на тотуровень, на котором он был в советское время, когда все-таки он не был номеромодин в мире, хотя чемпионами Европы сборная СССР становилась. Но это был футболпервой двадцатки. Я надеюсь, что это произойдет", – заявил журналист.А народный артист России Михаил Боярский просто уверен, что российскийфутбол ждут большие перемены. По его словам, это "радость со слезами наглазах"."Это оптимистическая трагедия, которая дает шансынадеяться на успехи нашей молодежи, которая знает теперь, на что опираться икому подражать. Даже у меня дома женщин было не оторвать от телевизора – онивсе интересовались, кто выиграл, кто играет. Не говоря уже о мужчинах – я имеюв виду совсем маленьких, крохотных внуков, которые с удовольствием смотрели",– рассказал Боярский радиостанции "Business.FM".Матч Россия-Хорватия прошел 7 июля на сочинском стадионе"Фишт". Основное и дополнительное время окончилось вничью – 2:2. Всерии послематчевых пенальти победили хорваты – 4:3. Команда Хорватии сыграет вполуфинале со сборной Англии.