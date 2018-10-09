Развернулся и задел мотоциклиста. Сегодня во Владимире на улице Мира произошло ДТП с участием 2-х транспортных средств.

Развернулся и задел мотоциклиста. Сегодня во Владимире на улице Мира произошло ДТП с участием 2-х транспортных средств. По предварительной информации УМВД, водитель 1985 года рождения, двигаясь с улицы Горького в сторону улицы Полины Осипенко, при совершении разворота не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с мотоциклом "Хонда", под управлением водителя 1989 года рождения. Он двигался в сторону улицы Батурина. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.