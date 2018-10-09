Причиной инцидента он назвал лишнюю ступеньку перед сценой

Причиной инцидента он назвал лишнюю ступеньку перед сценойГлава партии ЛДПР Владимир Жириновский оправдался за свое падение на инаугурации Владимира Сипягина. Причиной инцидента он назвал лишнюю ступеньку перед сценой.Владимир Вольфович считает, что козни в его сторону почти как конкуренция между балеринами Большого театра. Об этом сообщает РИА Новости. Политик считает, что все было подстроено.«Не имели права, — негодует Жириновский. – Нигде в мире на сцене не делают ступеньки».Главной виновной своего падения он назвал экс-губернатора региона Светлану Орлову.Напомним, что в конце сентября Облизбирком утвердил итоги второго тура выборов главы Владимирской области, а 1 октября Владимир Сипягин официально вступил в должность.