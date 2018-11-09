В четверг, 8 ноября, проходят матчи четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Российский клуб Краснодар принимал бельгийский Стандард и одержал волевую победу со счетом 2:1.

В четверг, 8 ноября, проходят матчи четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Российский клуб "Краснодар" принимал бельгийский "Стандард" и одержал волевую победу со счетом 2:1.Гости вели по ходу большей части матча. На 19-й минуте счет открыл Мехди Карсела-Гонсалес. Весь второй тайм "Краснодар" доминировал, но забить не мог. До 79-й минуты, когда Магомед-Шапи Сулейманов после передачи Вандерсона отправил мяч в нижний угол ворот. А спустя всего три минуты хозяева смогли забить снова. На этот раз Вандерсон отличился сам и принес "Краснодару" третью победу на групповом этапе Лиги Европы.В другом матче группы "J" испанская "Севилья" в гостях обыграла турецкий "Акхисар" (3:2) и набрала девять очков. Столько же у "Краснодара". Эти два клуба лидируют в турнирной таблице. Далее идет "Стандард" (6 баллов). Замыкает группу "Акхисар" (0), с которым российский клуб сыграет в следующем туре.