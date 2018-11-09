Мишель Обама раскрыла неизвестные ранее детали своей жизни. Бывшая первая леди США рассказала о постигшей семью трагедии.

Мишель Обама раскрыла неизвестные ранее детали своей жизни.Бывшая первая леди США рассказала о постигшей семью трагедии.Мишель Обаме пришлось прибегнуть к процедуре экстракорпоральногооплодотворения (ЭКО). Первая беременность завершилась выкидышем."Я чувствовала себя неудачницей, поскольку тогда я непредставляла, насколько часто у женщин во всем мире происходят выкидыши", -откровенничает Обама в опубликованных на днях мемуарах.Супруга экс-президента США призналась: в 34 года она поняла,что не молодеет, а биологические часы – это не миф. Тогда пара решилась на ЭКО.В результате на свет появились дочери Саша и Малия, передает "Интерфакс".Известие о том, что Дональд Трамп сменит ее мужа на поступрезидента, вызвала шок, пишет бывшая первая леди США в своих мемуарах подназванием "Становление". Мишель Обама призналась, что считаетнеприемлемым поведение нынешнего американского лидера во многих вопросах – вчастности, таких как отношение к женщинам и представителям расовых меньшинств.Супруга бывшего президента считает Дональда Трампаженоненавистником, который подает дурной пример нездорового отношения кженщинам в американском обществе. Мишель осудила лидера США за его печальноизвестную речь о сексуальных домогательствах к женщинам и заявила, что никогдане простит Трампа за "ксенофобские упреки" в том, что ее супругродился не в Америке. Релиз книги ожидается 13 ноября.