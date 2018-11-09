Мишель Обама раскрыла неизвестные ранее детали своей жизни.
Бывшая первая леди США рассказала о постигшей семью трагедии.
Мишель Обама раскрыла неизвестные ранее детали своей жизни.
Бывшая первая леди США рассказала о постигшей семью трагедии.
Мишель Обаме пришлось прибегнуть к процедуре экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО). Первая беременность завершилась выкидышем.
"Я чувствовала себя неудачницей, поскольку тогда я не
представляла, насколько часто у женщин во всем мире происходят выкидыши", -
откровенничает Обама в опубликованных на днях мемуарах.
Супруга экс-президента США призналась: в 34 года она поняла,
что не молодеет, а биологические часы – это не миф. Тогда пара решилась на ЭКО.
В результате на свет появились дочери Саша и Малия, передает "Интерфакс".
Известие о том, что Дональд Трамп сменит ее мужа на посту
президента, вызвала шок, пишет бывшая первая леди США в своих мемуарах под
названием "Становление". Мишель Обама призналась, что считает
неприемлемым поведение нынешнего американского лидера во многих вопросах – в
частности, таких как отношение к женщинам и представителям расовых меньшинств.
Супруга бывшего президента считает Дональда Трампа
женоненавистником, который подает дурной пример нездорового отношения к
женщинам в американском обществе. Мишель осудила лидера США за его печально
известную речь о сексуальных домогательствах к женщинам и заявила, что никогда
не простит Трампа за "ксенофобские упреки" в том, что ее супруг
родился не в Америке. Релиз книги ожидается 13 ноября.