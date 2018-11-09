Злоумышленник произвел несколько выстрелов и потребовал у сотрудницы банка передать ему денежные средства...

«Следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о разбойных нападениях на столичные банки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, в отдел полиции поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в банке, расположенном на улице Академика Королева. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в помещение организации вошел неизвестный в медицинской маске, произвел несколько выстрелов в пол из предмета, похожего на пистолет. После этого злоумышленник потребовал у сотрудницы передать ему денежные средства, однако работники банка воспрепятствовали доступу к кассе, а одна из сотрудниц нажала специальную кнопку, установленную на рабочем месте, чем активировала приборы, сигнализирующие о нападении на банк. В этот момент в банк вошел инкассатор, у которого злоумышленник потребовал передать сумку с деньгами. Увидев в руках нападавшего оружие, инкассатор выбежал из отделения. Преследуя его, обвиняемый произвел не менее 2 выстрелов из неизвестного предмета и скрылся.Кроме того, месяцем ранее указанный фигурант совместно с соучастником совершил нападение на банк, расположенный на улице Космонавтов. Сообщники ворвались в помещение организации и произвели несколько выстрелов, после чего потребовали предоставить им доступ к помещению, где хранятся денежные средства. Однако работники организации успели активировать приборы, сигнализирующие о нападении на банк, и злоумышленники скрылись, опасаясь быть задержанными.Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в разбоях – 24-летнего и 33-летнего мужчин. В их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе следствия изъято: три автомата, один пистолет, гильзы, в том числе от холостых патронов, пули от патронов.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28