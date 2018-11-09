Злоумышленник в ходе конфликта нанес ножевые ранения своему оппоненту...

В Зеленограде задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью.В ОМВД России по району Крюково г. Москвы поступила информация о драке в 17-м микрорайоне Зеленограда. На место происшествия незамедлительно был направлен патрульный наряд полиции.В ходе проверки полицейские установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из них причинил другому ножевые ранения. Потерпевший обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован.Подозреваемый в совершении противоправного деяния 33-летний уроженец ближнего зарубежья задержан и доставлен в отдел полиции.По факту произошедшего Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31