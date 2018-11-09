Испанский специалист Рауль Рианчо, в данный момент исполняющий обязанности главного тренера московского Спартака, после победы над шотландским Рейнджерс рассказал о своем будущем в столичном клубе.

Испанский специалист Рауль Рианчо, в данный момент исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака", после победы над шотландским "Рейнджерс" рассказал о своем будущем в столичном клубе.По его словам, в дальнейшем он не намерен работать помощником главного тренера. И если руководство "Спартака" примет решение выбрать другого наставника для команды, то он поедет домой с хорошими чувствами."Сейчас все зависит от клуба: что они мне скажут – буду ли я управлять командой, или соберу чемоданы и поеду домой, — сказал Рианчо, которого цитирует РИА Новости. — Но даже если я поеду домой, то с хорошими чувствами. Сейчас обстоятельства сложились так, что дальше я буду работать только главным тренером. Только если Пеп Гвардиола меня не позовет. У него я еще поучусь".В четверг, 8 ноября, "Спартак" на своем поле обыграл "Рейнджерс" со счетом 4:3 в четвертом туре группового этапа Лиги Европы и одержал первую победу в турнире. По словам Рианчо, он может только поаплодировать команде."Нам надо было трижды отыгрываться, и я могу только поаплодировать ребятам, — добавил он. — Самое главное в том, что "Спартак" сохранил шансы на выход из группы".Сейчас в группе "G" лидирует испанский "Вильярреал", в активе которого шесть очков. Далее с пятью баллами идут "Спартак" и "Рейнджерс". Замыкает таблицу "Рапид" (4 очка), с которым "красно-белые" сыграют в следующем туре на своем поле.