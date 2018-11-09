Мужчина заключен под стражу

Мужчина заключен под стражуВ Кольчугинском районе местного жителя обвиняют в целой серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В августе этого года мужчина проник на территорию чужого дачного участка, откуда украл и впоследствии сдал в пункт приема различные бытовые предметы из цветного металла. А с территории другого дачного участка он угнал скутер. Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.Злоумышленника задержали полицейские. Мужчина заключен под стражу. Скутер вернули собственнице.Уголовные дела направлены в суд.