Киберпанк на сцене театра. Владимирские актёры тетра кукол представили на суд зрителей новую постановку, с ограничением возраста 16+. Спектакль по пьесе красноярского драматурга Александра Хромова «Тэдди». Это современная притча о том, как владелец компьютера постепенно становится инструментом, которым овладевает машина. Это постановка о молодёжи и для молодёжи. Одним из первых её увидел близкий к театру человек и мой коллега Алексей Дудин.

Киберпанк на сцене театра. Владимирские актёры тетра кукол представили на суд зрителей новую постановку, с ограничением возраста 16+. Спектакль по пьесе красноярского драматурга Александра Хромова Тэдди. Это современная притча о том, как владелец компьютера постепенно становится инструментом, которым овладевает машина. Это постановка о молодёжи и для молодёжи. Одним из первых её увидел близкий к театру человек и мой коллега Алексей Дудин.Такого в театре кукол ещё не было. На сцене постановка для зрителей старше 16 лет. В одном действии соединены и современные видеоиллюстрации, и 3D графика, и хореография, и яркие костюмы - зрителя такая картина завораживает. А сами актеры признаются, в таких обстоятельствах работать непривычно.Сергей Тульский, актёр театра кукол: "Когда живой партнёр на площадке с тобой, ты можешь с ним работать. Он где-то может тебя подождать, если ты что-то забыл или подловить, помочь, а с компьютером тяжелее: здесь надо очень точно знать реплики, очень точно знать отрезки времени".Сергей Тульский исполнитель главной роли – программиста Макса. Из-за собственного эгоизма герой теряет друзей и любимую девушку. Оставшись в одиночестве, молодой человек создаёт им универсальную замену –друга медвежонка Тедди.Маленький плюшевый медвежонок растёт не только физически, но и интеллектуально. Игрушка, превращаясь в монстра, приводит своего создателя к трагическому финалу. Получился настоящий триллер с элементами комедии – именно то, что так любит современная молодёжь.В ростовой кукле медвежонка Тэдди находится Юлия Ларичкина. В таком костюме выдержать полчаса под светом софитов очень тяжело, признаётся актриса. К слову, и маленького медвежонка тоже играет она. И у этой куклы есть свои особенности.Юлия Ларичкина, актриса театра кукол: "Пока ты не найдёшь общего языка с куклой, пока она не станет тобой, ты не станешь ей, ничего не получится". - "Она послушная или капризная?" - "По-всякому. Он же машина. Бывает, у него что-то не срабатывает, бывает срабатывает, договариваемся".Подростки заворожены спектаклем, даже новостную ленту соцсетей не листают. Они поняли главную идею постановки - без компьютера и интернета в современном мире никуда, но нельзя, чтобы виртуальная реальность заменяла живое общение.Данила, ученик ср. школы № 15: "Человек заражается интернетом, виртуальной реальностью, весь туда погружается и в реальной жизни ничего не делает. Я больше за здоровый образ жизни и спортивные игры".Спектакль "Тэдди" планируют поставить в репертуар. И хотя возрастное ограничение постановки 16+, посмотреть его может и 14-летний ребёнок, но в сопровождении взрослого.