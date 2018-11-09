Авиационные власти США обеспокоены Boeing 737 MAX. Самолет именно этой модификации разбился в прошлом месяце в Индонезии. В США даже выпустили специальную директиву.

Авиационные власти США обеспокоены Boeing 737 MAX. Самолет именно этой модификации разбился в прошлом месяце в Индонезии. В США даже выпустили специальную директиву.Экстренная полетная директива: федеральное управление гражданской авиации США предупредило перевозчиков, которые используют Boeing 737 MAX, о возможных проблемах. Речь идет о неисправной работе системы контроля полета и датчиков, которые могут некорректно отражать угол атаки лайнера и провоцировать его перевод в положение крутого пике, создавать риски "значительной потери высоты и возможного столкновения с землей". Документ требует, чтобы в течение 30 дней в инструкции по эксплуатации судов внесли соответствующие изменения.Буквально накануне в корпорации Boeing тоже рассказали о возможной ошибке датчиков у лайнера этого типа и распространили среди использующих ее самолеты компаний инструкцию для пилотов о том, что делать в случае возникновения такой ситуации. Именно такая проблема, по версии следствия, привела к крушению Boeing 737 MAX 8 индонезийского авиаперевозчика Lion Air в прошлом месяце. Такая инструкция — это лишь первая реакция от производителя, считают эксперты.Модель 737 MАХ относится к новейшему семейству узкофюзеляжных самолетов Boeing. Заказов уже под пять тысяч — от более чем сотни клиентов. Самолет стал самым быстропродаваемым в истории компании. Около двухсот машин уже поставлены заказчикам. Лайнер очень экономичный, с меньшим расходом топлива, выбросами CO2 и эксплуатационными затратами. Каталожные цены начинаются от 117,1 миллиона долларов.Крушение рейса Lion Air — первая авиакатастрофа с самолетом этой модификации. По данным агентства Reuters, 45 из подпадающих под директивы лайнеров используют в США.Российские авиакомпании тоже летают на этой модели, два самолета есть в парке S7. К 2024 году компания планирует заменить весь среднемагистральный флот на суда нового поколения, в том числе на Boeing 737 MAX. Сейчас их заказано десять. В S7 уже получили рекомендации от американской корпорации и приняли информацию к сведению, но аналогичные данные и так содержатся в действующих инструкциях, так что никаких дополнительных действий не требуется, рассказали нам.Utair также заказала тридцать таких машин: поставки должны начаться в следующем году. Подобные планы и у лоукостера "Победа". Но эти компании никаких рекомендаций не получали, поскольку эксплуатировать суда еще не начали. Эксперты считают, что к моменту новых поставок в Boeing все предыдущие недочеты могут исправить.