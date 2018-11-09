Судя по предварительным итогам, Республиканская партия США сохраняет контроль над сенатом. В Аризоне и Техасе все еще подсчитывают голоса, а во Флориде ведется пересчет, так как соперники показали очень близкие результаты.

Судя по итогам промежуточных выборов в конгресс США, Республиканская партия США сохраняет контроль над сенатом. В Аризоне и Техасе все еще подсчитывают голоса, а во Флориде ведется пересчет, так как соперники показали очень близкие результаты.В Аризоне вперед вырвалась демократ Кирстен Синема, набравшая 48,9 процента голосов. Ее соперница от республиканцев, Марта Максалли, имеет 48,8 процента голосов. В пересчете на абсолютные цифры Синема набрала на 2,1 тысячи голосов больше, передает РИА Новости.Всего в штате подчитано 1,8 миллиона голосов, предстоит подсчитать 130 тысяч.В Техасе республиканец Тед Круз обгоняет демократа Бето О'Рурка.