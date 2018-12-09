День Героев Отечества, когда мы отдаем дань уважения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и кавалерам орденов Славы и Святого Георгия, установлен в 2007 году.

Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом Российской Федерации от 28 февраля 2007 года № 22-ФЗ «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».До 1917 года в России в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) отмечался праздник георгиевских кавалеров: в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца и награждала им воинов, проявивших доблесть, отвагу и смелость. После Октябрьской революции и праздник, и орден были упразднены. В 2000 году ордену был возвращен статус высшей военной награды в соответствии с Указом Президента РФ от 8 августа 2000 года № 1463 «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия - Георгиевском кресте».В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, учрежденное в апреле 1934 года. За 57 лет этого высокого звания удостоены 12 772 человека. Главная государственная награда современной России – звание Герой Российской Федерации – установлена Законом РФ от 20 марта 1992 года. Этим же Законом учрежден знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда».День Героев Отечества, когда мы отдаем дань уважения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и кавалерам орденов Славы и Святого Георгия, установлен в 2007 году.Начиная с 1993 года, в МВД России звание Героя Российской Федерации присвоено 203 сотрудникам и военнослужащим, в том числе 149 – посмертно.