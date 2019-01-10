Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между Чикаго Блэкхоукс и Нэшвилл Предаторз. Гости победили в дополнительном периоде с результатом 4:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Чикаго Блэкхоукс" и "Нэшвилл Предаторз". Гости победили в дополнительном периоде с результатом 4:3.На протяжении большей части матча "Чикаго" находился в положении догоняющего. "Нэшвилл" вел 1:0 и 3:1. Но "черные ястребы" сумели избежать поражения в основное время. За три минуты до конца третьего периода Артем Анисимов восстановил равновесие. Но в овертайме бросок Филиппа Форсберга принес победу "хищникам" с результатом 4:3.Гол Анисимова стал для Артема восьмым в чемпионате. Кроме того, на счету у российского нападающего 13 результативных передач.