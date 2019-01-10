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<a href="http://33live.ru/novosti/10-01-2019-vladimirskij-sledkom-gotovitsya-k-prazdniku-i-smene-rukovodstva.html" target="_blank">Владимирский Следком готовится к празднику и смене руководства</a> - В январе следователи страны отмечают свой профессиональный праздник - день образования Следcтвенного комитета. Оглядываясь на прошедший год, чем могут похвастаться владимирские следователи? Какие у них планы на будущее? И что уже успело случиться в первые дни января. Об этом поговорим со старшим помощником руководителя регионального Следственного комитета Ириной Мининой. Сегодня она гость в студии 6-го канала.