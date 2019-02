Хоккеисты Вашингтон Кэпиталз дома не смогли переиграть Флорида Пантерз. Встреча завершилась в овертайме в пользу гостей со счетом 5:4. Российский форвард столичных Евгений Кузнецов стал автором четвертой шайбы, которая спасла его команду от поражения в основное время матча.

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" дома не смогли переиграть "Флорида Пантерз". Встреча завершилась в овертайме в пользу гостей со счетом 5:4. Российский форвард "столичных" Евгений Кузнецов стал автором четвертой шайбы, которая спасла его команду от поражения в основное время матча.Для россиянина этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне. Ему ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.SLAP PASS TO KUZY, RIGHT UNDER THE GLOVE! #ALLCAPS pic.twitter.com/XdK6nxYPEQ— Washington Capitals (@Capitals) 10 февраля 2019 г.В другой встрече дня "Торонто Мэйпл Ливз" на выезде оказался сильнее "Монреаль Канадиенс" в овертайме – 4:3. В составе победителей одну из шайб забросил российский защитник Никита Зайцев.