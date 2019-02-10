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<a href="http://33live.ru/novosti/10-02-2019-stalo-izvestno-chto-sdelayut-s-medvedyami-okkupirovavshimi-novuyu-zemlyu.html" target="_blank">Стало известно, что сделают с медведями, оккупировавшими Новую Землю</a> - Белых медведей, из-за которых в Новой Земле был объявлен режим ЧС, вывезут за пределы поселений, сообщил глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин.