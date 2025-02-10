В 2024 году в отделении реабилитации на базе Муромской больницы №2 получали лечение 549 человек. Там занимаются восстановлением пациентов не только с травмами и заболеваниями

В 2024 году в отделении реабилитации на базе Муромской больницы №2 получали лечение 549 человек. Там занимаются восстановлением пациентов не только с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы, но и другими болезнями, например, бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, неврологическими. Отделение реабилитации в Муроме открылось летом 2023 года. Проходить в нем лечение могут жители округа. Для этого нужно обратиться