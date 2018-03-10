Нападавший сдался полиции и рассказал, что был знаком с погибшим. На данный момент решается вопрос о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье Убийство.

В Сургуте мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра "Аура", потерпевший скончался на месте. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Югре. По данным ведомства, инцидент произошел около полудня.Нападавший сдался полиции и рассказал, что был знаком с погибшим. На данный момент решается вопрос о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".Между тем, источник в экстренных службах города рассказал, что конфликт между молодыми людьми мог разгореться из-за девушки, передает РИА Новости.