Российская фигуристка Татьяна Навка опубликеовала на своей странице в Instagram фотографию своего мужа Дмитрия Пескова во время прогулки с их дочерью. Сама спортсменка обратила внимание на красные штаны супруга, которые привлекли к себе всеобщее внимание еще в 2016 году.

Российская фигуристка Татьяна Навка опубликеовала на своей странице в Instagram фотографию своего мужа Дмитрия Пескова во время прогулки с их дочерью. Сама спортсменка обратила внимание на красные штаны супруга, которые привлекли к себе всеобщее внимание еще в 2016 году.Татьяна Навка продолжает радовать подписчиков своей странице в Instagram трогательными фотографиями, демонстрирующими семейную идиллию в их с Дмитрием Песковым семье. На этот раз фигуристка запечатлела мужа, когда тот вез их дочь по дорожке на надувной "ватрушке"."Картина "ПАПА" ❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок спортсменка. Кроме того, она сопроводила сообщение хэштегом #красныештаны😂, обратив внимание своих поклонников на эту яркую деталь наряда Дмитрия Пескова. Публика отсылку оценила. Красные штаны Дмитрия Пескова уже успели стать своеобразным мемом."Знаменитые красные штаны😂👏🔥👍", "Помним,помним про штаны,самоирония👌🏻", "Да и любимые красные штаны", "Красные штаны будут ассоциироваться теперь Песковым!👆🏻😝", "Эти штаны уже можно выставить на аукционе", "В любимых красных "комиссарских" штанах))))", – заметили комментаторы.Напомним, всеобщее внимание оказалось приковано к красным штанам Дмитрия Пескова еще в 2016 году, когда пресс-секретаря президента России сфотографировали в них на автомойке. "Мы все живем простой человеческой жизнью. У меня был обычный вечер. Когда приходишь с работы где-нибудь после 12 ночи, иногда не спится. Жена в командировке. Поругался с ребенком за "двойку", не спится. Вот как в трениках был, сел в машину, поехал мыться", – объяснил он тогда свой внешний вид.После этого Дмитрий Песков в красных штанах уже появлялся на фотографиях на странице Татьяны Навки в Instagram. Пользователи Сети признались, что теперь им тоже хочется стать обладателями таких штанов.