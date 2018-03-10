В ночное время злоумышленник при помощи специального оборудования завел машину и перегнал в Московскую область, намереваясь в дальнейшем продать ее...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино задержали подозреваемого в краже автомобиля.В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о краже машины. Потерпевший рассказал, что обнаружил пропажу своего автомобиля «Форд Эксплорер», ранее припаркованного в одном из дворов на Суздальской улице. Материальный ущерб составил 1 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого по месту жительства в городе Королеве. Им оказался 31-летний мужчина. В гараже у него было обнаружено похищенное транспортное средство. Как выяснилось, в ночное время злоумышленник при помощи специального оборудования завел машину и перегнал в Московскую область, намереваясь в дальнейшем продать ее.По данному факту следствием ОМВД России по району Новокосино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73