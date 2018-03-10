Уголовное дело поступило в суд

Директор турфирмы в Муроме Владимирской области обманула клиентов на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Муромского городского суда.По данным пресс-службы, мошенница заключала договоры клиентами, сообщала им ложные сведения о бронировании тура и похищала деньги, переданные ей за бронируемый тур. В общей сложности она обманула клиентов на сумму свыше 1 млн рублей, считает следствие.В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.«Дело находится в стадии назначения», - сказали в суде.