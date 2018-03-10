С 12 по 23 марта 2018 года в Москве пройдет первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»...

С 12 по 23 марта 2018 года в Москве пройдет первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».Цель акции – правовое информирование и привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.В акции, наряду с сотрудниками подразделений ГУ МВД России по г. Москве, примут участие специалисты Департаментов образования, культуры, труда и социальной защиты населения г. Москвы, Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения.Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, вы можете обратиться по телефону доверия 8 (495) 694-92-29.Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции – возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.ПАМЯТКА для граждан (открыть)Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве