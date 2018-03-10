Украинский десантник Валерий Ананьев, похваставшийся нападением на известного российского ведущего Артема Шейнина на отдыхе в Италии, вызвал настоящий вал восторгов в украинском сегменте Сети и некоторый скептицизм в российском. О том, как на самом деле проходила стычка рассказал сам журналист.

Украинский десантник Валерий Ананьев, похваставшийся нападением на известного российского ведущего Артема Шейнина на отдыхе в Италии, вызвал настоящий вал восторгов в украинском сегменте Сети и некоторый скептицизм в российском. О том, как на самом деле проходила стычка рассказал сам журналист."Он бывший боец АТО (так на Украине называют силовую операцию против населения Донбасса. – Прим. ред.), причем очень раскрученный на Украине. Но сейчас он никакой не боец АТО, он блогер", – подробнее раскрыл личность нападавшего Артем Шейнин.Ведущий программы "Время покажет" отметил, что украинец намеренно пытался сделать так, чтобы первый удар нанес именно он. "То, что он описывает как нападение, не было, конечно, по сути дела нападением. Это была провокация в расчете спровоцировать мои какие-то ответные насильственные действия", – цитирует РИА ФАН Артема Шейнина."Потом этот молодой человек использовал бы их каким-то уж не знаю, каким образом. Наверняка, против меня. В западноевропейской стране кто первый ударит, тот неправ. Он меня именно на это и провоцировал", – добавил журналист. Шейнин заметил, что перед нападением украинский десантник сфотографировал его. Он также уверен, что со стороны их мог снимать кто-то третий, чтобы затем использовать полученные кадры драки, если бы она состоялась, в своих интересах.По его словам, верить Валерию Ананьеву, рассказывающему об охватившей его ненависти и импульсивности его поведения не стоит. "Когда человек начинает обращение к тебе со слов "Если бы мы были в другом месте, я бы тебя убил", вы понимаете, таким человеком движет не эмоция, а расчет", – считает Шейнин.Однако российский журналист не поддался на провокацию. "Если бы я ответил ему таким образом, каким он хотел, то есть ударил бы, тут же… Вы сами знаете, все стандартно – эти русские, они всегда первыми начинают. У него это не получилось, он пытался сделать это всеми доступными методами, плевался", – заметил ведущий.Однако ненависти к агрессивному украинцу он, по собственному признанию, не испытывает. "Я ничего, кроме жалости и сочувствия, к нему сейчас не испытываю. Так же, как не испытываю к народу Украины, который находится примерно в том же состоянии безумной злобы, агрессии, с замороченной головой, когда все виноваты, и только все они правы", – подчеркнул журналист. Артем Шейнин добавил, что в интервью Валерия Ананьева за ненавистью и злобой сумел разглядеть нормальные человеческие задатки.