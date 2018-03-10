Вкладчики банков, лишенных
лицензии, встретились с кандидатом в президенты Борисом Титовым. Они привлекли
внимание бизнес-омбудсмена на
неправомерные, по их мнению, действия Центробанка.
Вкладчики банков, лишенных
лицензии, встретились с кандидатом в президенты Борисом Титовым. Они привлекли
внимание бизнес-омбудсмена на
неправомерные, по их мнению, действия Центробанка.
Вкладчики обсудили с Титовым
тему признаков преступления в действиях регулятора. Эта проблема все настойчивее
проникает в избирательные кампании кандидатов в президенты и бизнес-омбудсмен не
первый, кто был вовлечен в дискуссию, отмечает . Интерес к
проблемам вкладчиков отмечается и в штабе кандидата от КПРФ Павла Грудинина.
Борис Титов не раз высказывался в защиту
обманутых вкладчиков. Он охарактеризовал зачистку банковского сектора как
всей системы кредитных организаций и обещал помогать
пострадавшим клиентам финансовых организаций, создавая рычаги давления на
Центробанк.
Напмомним, что в январе 2018 года вкладчики
"Татфондбанка" и "Интехбанка" провели пикет в день визита
в Казань действующего президента и кандидата на пост главы государства Владимира
Путина. Они винят в крахе финансовых учреждений, услугами которых они
пользовались, исключительно Центробанк. Клиенты "Татфондбанка" утверждают, что регулятор
вывел из этой кредитной организации 15 миллиардов рублей и бросил вкладчиков на
произвол судьбы.
Также не так давно завершился сбор подписей вкладчиков
"Югры", "Татфондбанка", "Интехбанка" и других
закрытых ЦБ финансовых организаций под обращением к Владимиру Путину с просьбой
призвать к ответу ведомство
Эльвиры Набиуллиной.
Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и депутат
Госдумы Ярослав Нилов выразили готовность защитить интересы вкладчиков. Для
этого депутат даже свое обращение Эльвире Набиуллиной с требованием
остановить произвол АСВ.
На
этой неделе бывшее руководство банка "Югра" временную
администрацию в создании условий для отзыва лицензии у кредитной организации.
Экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев заявил, что управляющие в лице
АСВ привели размер капитала к отрицательному значению.
Дмитрий
Шиляев убежден, что под видом расчистки банковского сектора от недобросовестных
участников рынка, в отношении "Югры" были совершены противоправные
действия по рейдерской схеме захвата органов управления и имущества банка.
Временная
администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в
"Югре" 10 июля 2017 года. На тот момент капитал банка составлял 33
миллиарда рублей. Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия на
осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал на
сторону Центробанка. Однако представители банка намерены продолжать борьбу.
Банк
"Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место по
размеру активов в банковской системе России.