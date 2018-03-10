Вкладчики банков, лишенных лицензии, встретились с кандидатом в президенты Борисом Титовым. Они привлекли внимание бизнес-омбудсмена на неправомерные, по их мнению, действия Центробанка.

Вкладчики банков, лишенныхлицензии, встретились с кандидатом в президенты Борисом Титовым. Они привлекливнимание бизнес-омбудсмена нанеправомерные, по их мнению, действия Центробанка.Вкладчики обсудили с Титовымтему признаков преступления в действиях регулятора. Эта проблема все настойчивеепроникает в избирательные кампании кандидатов в президенты и бизнес-омбудсмен непервый, кто был вовлечен в дискуссию, отмечает . Интерес кпроблемам вкладчиков отмечается и в штабе кандидата от КПРФ Павла Грудинина.Борис Титов не раз высказывался в защитуобманутых вкладчиков. Он охарактеризовал зачистку банковского сектора каквсей системы кредитных организаций и обещал помогатьпострадавшим клиентам финансовых организаций, создавая рычаги давления наЦентробанк.Напмомним, что в январе 2018 года вкладчики"Татфондбанка" и "Интехбанка" провели пикет в день визитав Казань действующего президента и кандидата на пост главы государства ВладимираПутина. Они винят в крахе финансовых учреждений, услугами которых онипользовались, исключительно Центробанк. Клиенты "Татфондбанка" утверждают, что регуляторвывел из этой кредитной организации 15 миллиардов рублей и бросил вкладчиков напроизвол судьбы.Также не так давно завершился сбор подписей вкладчиков"Югры", "Татфондбанка", "Интехбанка" и другихзакрытых ЦБ финансовых организаций под обращением к Владимиру Путину с просьбойпризвать к ответу ведомствоЭльвиры Набиуллиной.Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и депутатГосдумы Ярослав Нилов выразили готовность защитить интересы вкладчиков. Дляэтого депутат даже свое обращение Эльвире Набиуллиной с требованиемостановить произвол АСВ.Наэтой неделе бывшее руководство банка "Югра" временнуюадминистрацию в создании условий для отзыва лицензии у кредитной организации.Экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев заявил, что управляющие в лицеАСВ привели размер капитала к отрицательному значению.ДмитрийШиляев убежден, что под видом расчистки банковского сектора от недобросовестныхучастников рынка, в отношении "Югры" были совершены противоправныедействия по рейдерской схеме захвата органов управления и имущества банка.Временнаяадминистрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в"Югре" 10 июля 2017 года. На тот момент капитал банка составлял 33миллиарда рублей. Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия наосуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал насторону Центробанка. Однако представители банка намерены продолжать борьбу.Банк"Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место поразмеру активов в банковской системе России.